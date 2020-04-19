Журналист и писатель Александр Кабаков умер в Москве

Москва, 19 апреля. Журналист и писатель Александр Кабаков скончался в московской больнице в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора издания «Русский пионер» Андрея Колесникова.

«Александр Кабаков умер в субботу в 22:40 в московской больнице», — сказал журналист.

Александр Кабаков родился в Новосибирске 22 октября 1943 года. Свой путь на поприще журналиста он начал в 1972 году. Александр Абрамович работал в газете «Гудок», «Московские новости», «Коммерсант», «Столичная вечерняя газета», «Новый очевидец». По мотивам произведений Александра Кабакова снят фильм «Десять лет без права переписки».

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