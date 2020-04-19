Появились новые доказательства причастности США к военному перевороту в Судане

В очередной раз появились доказательства причастности Соединенных Штатов Америки к военному перевороту в Судане. Статья, вышедшая в New York Times 17 апреля, частично проливает свет на события 2019 года.

В статье главным образом речь идет о влиянии пандемии COVID-19 на политическую ситуацию в стране. Хартум наводнили слухи о возможном перевороте, который должен осуществиться под прикрытием коронавируса. В качестве источника автор статьи неоднократно ссылается на некого «западного чиновника». Судя по всему, именно он поделился с редакцией NYT информацией, которая послужила материалом для написания данной статьи.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого действующий на тот момент президент страны Омар аль-Башир был отстранен от власти. Народные волнения, которые изначально начались из-за повышения цен на хлеб, были поддержаны оппозицией, а затем руководство страной перешло Военному совету, представляющему армию Судана. Впоследствии военные и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» пришли к соглашению, и премьер-министром страны стал выдвинутый альянсом бывший секретарь экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдок. Но только ли хлебным бунтам обязано Переходное правительство своей властью?

Власти США внимательно следили за событиями в Судане всегда. Более того, автор упомянутой статьи в New York Times прямым текстом говорит о поддержке, оказанной Белым домом правительству Хамдока:

В своем электронном письме посол Дональд Бут, специальный посланник США в Судане, заявил, что администрация Трампа стоит за Переходным Правительством г-на Хамдока.

То есть Вашингтон в лице Дональда Бута признал свою причастность к созданию переходного правительства в Судане.

Что касается самого премьер-министра Хамдока, пока он не смог показать себя как сильный лидер для страны. Да, при экс-президенте Башире суданцы жили бедно, но никогда не было острых кризисов. Доступ к товарам первой необходимости всегда был. Но буквально за год под руководством либерального правительства в стране вырос уровень преступности, а экономика находится в глубоком кризисе.

Осознав, что самому ему не справиться, Хамдок попросил помощи у ООН. 10 февраля 2020 года премьер-министр обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой как можно скорее развернуть в стране миротворческую миссию. Эта просьба включала в себя оказание поддержки мобилизации международной экономической помощи Судану, координацию в вопросах гуманитарной помощи и оказание технической поддержки конституционному процессу. И сейчас еще предстоит оценить, будет ли польза от миротворцев.

Таким образом, Переходное правительство по факту не способно управлять страной самостоятельно и просит помощи у Запада.

Что касается США, они не только поддержали, но по сути и подготовили народные волнения в апреле 2019 года, и это было ясно с самого начала. Год назад редакция Федерального агентства новостей подготовила специальное расследование о том, кто стоял за свержением президента Омара аль-Башира. Сеть оппозиционных аккаунтов в социальных сетях, символика (кулак Сороса), достаточно западные образы оппозиционеров, активное освещение происходящих в Судане событий западными СМИ – во всем этом прослеживается почерк западных политтехнологов.

США давно рассчитывают получить контроль над всем континентом. В силу своего географического положение Судан является ключом ко всему региону. Поэтому Вашингтон не жалеет усилий и инвестиций для работы над суданским проектом.

Схема захвата контроля была стандартна и довольно проста: создание марионеточного правительства во главе с подконтрольным Штатам правителем. Выбор пал на Абдаллу Хамдока, который, как оказалось, не оправдывает ожидание своих западных кураторов. Уже давно в стране снова начались протесты. Практически все социальные слои общества недовольны уровнем жизни, а с началом эпидемии коронавируса ситуация только ухудшилась. В стране нет топлива на автозаправках, газа для приготовления еды, серьезные перебои с электричеством и поставками хлеба. Судан превращается в неподконтрольное Западу государство. А что делать со своим подопечным Хамдоком и его режимом, которым все недовольны, США теперь не знают.