Хрипун заявил о росте доли бессимптомных носителей коронавируса в Москве

Москва, 19 апреля. У большинства заразившихся коронавирсуом москвичей заболевание проходит бессимптомно. Такое заявление сделал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

Чиновник отметил, что ежедневно в Москве тесты проходят около 18 тысяч человек. При этом наблюдается рост числа бессимптомных носителей вируса.

«Если неделю назад примерно 40 процентов всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60 процентов», — сказал Хрипун.

Ранее стало известно о падении рейтинга президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса. Американские социологи отмечают непривычно низкий уровень уверенности граждан в своих экономических перспективах.

«Безусловно, именно удар по экономике на фоне пандемии — основная причина того, что рейтинг Трампа упал. Ведь большое количество людей в США оказались в трудной ситуации из-за этого и сейчас проявляют свое недовольство», — цитирует эксперта RT.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро вышла за пределы Поднебесной и охватила весь мир. К настоящему моменту число летальных исходов по всей планете подошло к отметке 160 тысяч.

В рамках борьбы с коронавирусом российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры, конкретный перечень которых зависит от эпидемиологической ситуации в регионах.

Ранее стало известно о смерти 28 москвичей с коронавирусом. Возраст пациентов составил от 30 до 93 лет.