Ефимов заявил, что Москва не признает группу по расследованию при ОЗХО

Дамаск, 19 апреля. Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что Москва не признает группу по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает сирийское информационное агентства SANA.

По словам Ефимова, правительство России также отрицает обвинения Запада, выдвинутые в адрес Сирийской арабской армии о том, что она якобы применила химоружие в провинции Хама. Говоря о группе при ОЗХО, дипломатический представитель отмечает, что она была сформирована вне рамок Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, правительство РФ в настоящее время готовит ответ на доклад ГРИ.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Доклад ОЗХО о ситуации с химоружием в Сирии сформирован с нарушением принципов ведения расследований, заложенных по конвенции о запрещении химического оружия. Она подчеркнула, что доклад имеет политические мотивы, навязанные группой заинтересованных государств.