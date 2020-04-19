حصاد أخبار سوريا في 18 أبريل / نيسان: روسيا تسلم سوريا اختبارات للكشف عن لإصابة بفيروس كورونا والإرهابيون ينتهكون الهدنة في إدلب

سوريا ، 18 أبريل / نيسان. روسيا تسلم سوريا اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وأجهزة تنفس اصطناعي والإرهابيون يطلقون النار على ثلاث بلدات في إدلب.

روسيا تسلم سوريا اختبارات للكشف عن فيروس كورونا وأجهزة تنفس اصطناعي

تسلمت وزارة الصحة السورية مساعدة إنسانية من شركة خاصة روسية في إطار حملة ضد انتشار فيروس كورونا، وستتلقى المؤسسات الطبية في سوريا حوالي ألف لباس واق ضد الفيروس، ونحو عشرة آلاف جهاز اختبار لفحص فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى خمسين جهاز تنفس اصطناعي.

وذكر بيان مشترك لرؤساء المقرات السورية والروسية لعودة اللاجئين إلى سوريا أن سوريا تعاني حاليا من نقص أجهزة التنفس الاصطناعي، والاثنين القادم، تخطط شركة خاصة روسية لنقل 150 جهاز تنفس اصطناعي إضافي.

إرهابيون يطلقون النار على ثلاث بلدات في إدلب السورية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، اليوم الجمعة عن قصف ثلاث بلدات وهي سراقب وكفر بطيخ ومعرة موخص من قبل الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب.

ووفقا للاتفاقيات الروسية التركية ، تم تطبيق نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، وخلال اليوم الماضي، لم يتم تسجيل أي قصف من قبل العصابات غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا، والإرهابيون المرتبطون بجبهة النصرة مسؤولون عن قصف البلدات.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سوريا إلى 38 شخصا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المنتشر حاليا في جميع دول العالم.

وبحسب وزارة الصحة السورية، فإن 38 شخصا مصابًا فيروس كورونا في البلاد اليوم. ولم يتم الإعلان عن حالتهم.

انفجار في شمال سوريا

وقع انفجار في مدينة عفرين التي تحتلها الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وأصيب العديد من المدنيين.

ويشتبه في أن أعضاء «قوات تحرير عفرين» الكردية نفذوا الهجوم الإرهابي، وتعمل خلاية «قوات تحرير عفرين» في مناطق يسيطر عليها مسلحين موالين لتركيا.