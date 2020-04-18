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Сериал «Зулейха открывает глаза» заподозрили в оскорблении чувству верующих

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Сериал «Зулейха открывает глаза» заподозрили в оскорблении чувству верующих

Москва, 18 апреля. Сериал «Зулейха открывает глаза» может оскорблять чувства верующих. Такое заявление сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

По его словам, представители Духовного собрания мусульман России обратились с открытым письмом, попросив проверить отдельные эпизоды на предмет соответствия законодательству. Верующих возмутили интимные сцены в мечети. Кроме того, некоторых муфтиев в картине называют политическими заключенными, что не соответствует действительности.

«Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссер фильма, видимо, не отдавали себе отчета в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман России», — сказал Брод в беседе с РИА Новости.

В свою очередь, представители партии «Коммунисты России» указали на исторические несоответствия картины, что может привести к разобщению людей в канун Дня Победы.

Ранее на Украине запретили фильм «Восемь первых свиданий» с Владимиром Зеленским. В Госдуме РФ назвали очередной запрет Киева «несусветной глупостью».

«Если кто-то там чего-то кому-то сказал, то уже и произведение искусства давайте будем делать недоступным для зрителей. А мало ли что сказал великий художник или скульптор где-то кому-то на какой-то встрече?», — цитирует RT первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. 

Также сообщалось о негативной оценке работы актрисы Чулпан Хаматовой в картине «Зулейха открывает глаза» со стороны телекритика Ирины Петровской.

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