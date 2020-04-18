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Вассерман рассказал, как «русофобские рефлексы» Польши подкрепляются подачками из ЕС

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Вассерман рассказал, как «русофобские рефлексы» Польши подкрепляются подачками из ЕС

Ненависть к России и всему русскому настолько укрепилась в сознании части западных политиков, что буквально стала частью физиологических процессов, происходящих в их организмах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН поддержал главу МИД Сергея Лаврова, заявившего в ходе онлайн-брифинга с журналистами, что русофобия уже настолько укрепилась в международной политике, что у многих ее участников стала проявляться на уровне рефлексов. Тем не менее, считает Вассерман, в большинстве случаев эти «рефлексы» неплохо подкрепляются материальными стимулами.

«Должен сказать, что посредством русофобии зачастую решается целый ряд вполне себе рациональных задач, — сказал политолог. — Например, появляется возможность, как говорится, переложить проблемы «с больной головы на здоровую» и объяснить внутренние неурядицы наличием внешнего противника».

В целом, продолжил эксперт, ненависть к России действительно достигла уровня «рефлексов» в том смысле, что русских назначают врагами на полнейшем «автопилоте», совершенно не утруждая себя сочинением даже примитивной «легенды». Также Вассерман согласился с Лавровым в том, что многие политики на Западе специально «подвизаются на русофобской ниве», поскольку это надежный способ получить материальную поддержку «из некоторых столиц».

Вассерман рассказал, как «русофобские рефлексы» Польши подкрепляются подачками из ЕС

«Например, практически вся «верхушка» основных польских партий, сменяющих друг друга у власти, состоит как раз из таких людей, — уверен политолог. — Понятно, зачем они это делают: самостоятельно, без подачек из Европейского Союза, они просто не в состоянии управлять страной. К тому же, прикрывать собственные провалы кознями РФ крайне удобно».

В качестве еще одного примера воинствующей русофобии — бессмысленной и беспощадной — эксперт привел действия муниципального совета района Прага-6.

«Ну, кто бы вообще узнал о нем, если бы не растянувшаяся на несколько лет истерика вокруг памятника советскому маршалу Коневу — освободителю чешской столицы? Сейчас они, кстати, все-таки его снесли, что, на мой взгляд, можно квалифицировать только как преступление», — резюмировал Вассерман.

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