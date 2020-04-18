Вассерман рассказал, как «русофобские рефлексы» Польши подкрепляются подачками из ЕС

Ненависть к России и всему русскому настолько укрепилась в сознании части западных политиков, что буквально стала частью физиологических процессов, происходящих в их организмах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН поддержал главу МИД Сергея Лаврова, заявившего в ходе онлайн-брифинга с журналистами, что русофобия уже настолько укрепилась в международной политике, что у многих ее участников стала проявляться на уровне рефлексов. Тем не менее, считает Вассерман, в большинстве случаев эти «рефлексы» неплохо подкрепляются материальными стимулами.

«Должен сказать, что посредством русофобии зачастую решается целый ряд вполне себе рациональных задач, — сказал политолог. — Например, появляется возможность, как говорится, переложить проблемы «с больной головы на здоровую» и объяснить внутренние неурядицы наличием внешнего противника».

В целом, продолжил эксперт, ненависть к России действительно достигла уровня «рефлексов» в том смысле, что русских назначают врагами на полнейшем «автопилоте», совершенно не утруждая себя сочинением даже примитивной «легенды». Также Вассерман согласился с Лавровым в том, что многие политики на Западе специально «подвизаются на русофобской ниве», поскольку это надежный способ получить материальную поддержку «из некоторых столиц».

«Например, практически вся «верхушка» основных польских партий, сменяющих друг друга у власти, состоит как раз из таких людей, — уверен политолог. — Понятно, зачем они это делают: самостоятельно, без подачек из Европейского Союза, они просто не в состоянии управлять страной. К тому же, прикрывать собственные провалы кознями РФ крайне удобно».

В качестве еще одного примера воинствующей русофобии — бессмысленной и беспощадной — эксперт привел действия муниципального совета района Прага-6.