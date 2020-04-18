Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 18 января. Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, речь идет о 25-летнем сыне кардиохирурга Михаила Алшибая Григории и его девушке. Вероятнее всего, молодые люди скончались от передозировки наркотическими средствами. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

В марте 2020 года в Москве умерли известные украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора. Тела погибших обнаружила мать девушки. Вероятной причиной смерти стало отравление закисью азота, более известной как «веселящий газ», сообщала «Газета.ru».

За несколько дней до смерти Богданович сыграл за российскую команду на одном из шахматных порталов. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию среди коллег Станислава. Скандально известный сайт «Миротворец» занес Богдановича в «чистилище». После смерти гроссмейстера ресурс сообщил о «ликвидации».