Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 28 пациентов от коронавируса

Москва, 18 апреля. В Москве после инфицирования коронавирусом скончались еще 28 пациентов. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб города.

Среди умерших числятся пациенты от 30 до 93 лет. При этом, большинство из них имели такие заболевания, как гипертония, хронический бронхит или диабет.

«30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

Отмечается, что трое из погибших граждан находились на лечении в федеральной больнице, а один в частной клинике. Власти столицы также напомнили жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, ранее руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%. Об этом пишет «Газета.ru».