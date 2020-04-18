Наступление сил ПНС на Тархуну 18 апреля

Утром 18 апреля коалиция группировок, входящих в оперативный штаб «Вулкан гнева» Правительства национального согласия, начала операцию по захвату Тархуны, города к юго-востоку от Триполи и основного оплота сил ЛНА, откуда координируются наступательные операции на Карабулли / Кастельверде и Мсаллату, а также на Айн Зару.

Сторонники ПНС полагают, что если Тархуна падет, то силы ЛНА к югу от Триполи окажутся под угрозой окружения. Как подсказывает Кирилл Семенов, вся логистика у ЛНА опирается на Тархуну на юге Триполи.

Как заявляют сторонники ПНС, наступление началось с 7 направлений, но по факту их всего лишь два: западное и восточное. Наступлению предшествовало нанесение огневого поражения по центру Тархуны — со слов официального представителя ВС ПНС полковника Мухаммада Каноно, было выполнено два самолетовылета и уничтожено 5 целей прямо в центре города.

К вечеру ПНС отчитались о ликвидации «свыше 120 террористов», как они именуют хафтаровцев, захватили в плен свыше 150 человек (видео №2 и №3) с тачанками, в том числе и командира 120 бригады ЛНА. Был пленен даже ЛНАшник из Таиланда.

На фронт продолжают перебрасывать подкрепления — сторонники ПНС оптимистично заявляют, что через два дня Тархуна падет.

Захвачены трофеи в виде старых боеприпасов, попавших в Ливию еще во времена Каддафи из Восточной Европы. Захвачен танк, который, по мнению сил ПНС, принадлежит 9 пехотной бригаде ЛНА, хотя бронетехники в составе 9 пд не было никогда. Всего ПНС заявляет о захвате 4 танков под Ат-Тавишей.

По версии ЛНА, наступление было отражено, а потери ПНС следующие:

— 12 убитых, 14 пленных под Карабулли;

— 6 убитых, 12 раненых в Сук аль-Джумъа;

— 18 убитых, 23 раненых и 25 пленных под Мсаллатой.

В ЛНА утверждают, что «пленные боевики Хафтара» — это гражданские люди из Кастельверде.

Восток

Силы ПНС сумели продвинуться к югу от Кастельверде и выбить сперва из Аш-Шрейдата, который ЛНА взяла еще в середине января, затем взять Ар-Рабадаху, Аль-Кавиа, Аль-Хавалик, зачистить карман к востоку от него и дойти до лагеря «Хватим». Видео подтверждения взятия «Хватима» нет.

Ближе к 22 часам появилось подтверждение захвата населенного пункта Сук аль-Джумъа («Пятничный рынок») силами ПНС к югу от Кастельверде [не путать с другими Сук аль-Джумъя к юго-западу от Тархуны и в Триполи]. На этом видео боевики грабят штаб ЛНА, а здесь позируют на фоне здания суда.

Канал «Аль-Ахрар» опубликовал видео поездки по территориям, зачищенным в ходе боев. На 02.10 в видео есть здание отдела трудоустройства Тархуны, где в военное время, судя по граффити на стене, расположилось полицейское отделение КПП и патрулей.

От лагеря «Хватим» до Тархуны всего лишь 20 км. Тархуну с севера опоясывают горы, через которые есть узкие проходы в ущельях: один из них к югу от «Хватима», а второй, основной, — у села Сук аль-Хамис («Четверговый рынок»). Если силам ПНС удастся им овладеть, то, по сути, им руки достанутся «врата в Тархуну». Telegram-канал MilitaryMaps сопоставил видео «Аль-Ахрар» с картой и нашли заправку, которая расположена как раз у входа в ущелье в населенном пункте Сук аль-Хамис.

В 20.00 силы 9 пехотной дивизии перешли в наступление. Базирующийся в Бенгази телеканал 218 утверждает, что направление развивалось с двух направлений — с Аз-Затарны и Таргалата — и было отражено еще в середине дня. В качестве подтверждения ЛНА опубликовала фотографии сожженной под Аз-Затарной техники.

Запад

Примерно в середине дня Силы ПНС двинулись и с западного направления. Была взята Ат-Тавиша к северо-западу от Тархуны. Тем не менее, сторонники ЛНА утверждают, что силы 84, 107 и 606 батальонов ЛНА отстояли Ат-Тавишу.

Одновременно силы «Вулкана Гнева» выдвинулись со стороны Гарьяна и дошли до Сук аль-Джумъа («Пятничного рынка»)/Масабхи к западу от Тархуны. Telegram-канал MilitaryMaps сопоставил видео с картой и определили, что речь идет о селе Аль-Вейф к юго-западу от Сук аль-Джумъа. В видео фигурирует турецкий Kirpi с надписью «Аль-Курна».