Алибасов выпустил антисептик под слоганом «Это не крот! Это не в рот!»

Москва, 18 апреля. Композитор Бари Алибасов вместе со своим сыном наладили собственное производство антисептика под слоганом «Это не крот! Это не в рот!». Об этом сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Алибасов-старший отметил, что изготовление антисептика не является сложным процессом. По его словам, главное — соблюсти пропорцию ингредиентов. Первый образец музыкант вручил своей супруге. Алибасов-старший подчеркнул, что качество продукта гарантировано.

«На этикетке нарисован я — в образе Бэтмена, который летит на помощь россиянам. Покупателей много, отгружаем несколько крупных оптовых поставок. Антисептик производится в Нижегородской области и прошел всю необходимую сертификацию», — сказал Бари Алибасов-младший.

Слоган антисептика «Это не крот! Это не в рот!» обыгрывает недавнюю историю с отравлением Бари Алибасова. Летом 2019 года музыкант по ошибке выпил жидкость для чистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Жизнь и здоровье артиста оказались под серьезнейшей угрозой. Однако медикам удалось спасти композитора.

Алибасов отмечает, что до сих пор испытывает серьезные трудности с приемом пищи. Ест, в основном, жидкую пищу.

Впоследствии артист обратился в суд к изготовителю «Крота» в связи с причинением вреда здоровью. Однако суд отклонил заявленные требования, посчитав, что популярная жидкость для прочистки труб и сок не похожи до степени смешения.

«Мы будем подавать в суд в большие инстанции, обязательно! В первую очередь, надо все-таки давать людям полезные уроки, чтобы они не опускали руки. Это же суд первой инстанции отклонил, будем подавать дальше иск в суд второй инстанции», — цитирует «Газета.ru».

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