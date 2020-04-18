Американские ученые назвали самый опасный напиток для сердца человека

Вашингтон, 18 апреля. Энергетические напитки представляют наибольшую угрозу для сердца человека. К такому выводу пришли специалисты Тихоокеанского университета Соединенных Штатов.

В рамках исследования его участников поделили на три группы. Представители первой группы на протяжении часа употребляли энергетические напитки с высоким содержанием кофеина. Во второй группе пили коктейли с добавками витаминов. Участники из первой группы чувствовали себя значительно хуже. У них существенно повысилось артериальное давление, в отдельных случаях наблюдалась аритмия.

Американские ученые пришли к выводу, что энергетические напитки наносят сердечно-сосудистой системе наибольший вред. Их постоянное употребление грозит негативными последствиями.

Ранее ученые выявили зависимость между риском заразиться коронавирусом и тяжестью протекания болезни и генетическими особенностями иммунитета человека.

«Понимание того, как вариации HLA могут повлиять на течение COVID-19, способно помочь выявить тех, кто подвержен наиболее высоким рискам, связанным с заболеванием», — цитирует американских специалистов «Газета.ru».

Также стало известно, как COVID-19 влияет на состояние нервной системы. Китайские эксперты утверждают, что новый вид корнавируса может привести к потери обоняния и вкуса. Рот человека попросту не получает соответствующие импульсы от нервных клеток.

Кроме того, у многих пациентов болезнь сопровождается тошнотой и рвотой. В эксперименте китайских специалистов в общей сложности приняли участие 214 человек.