Собянин дал московским бизнесменам отсрочку по выкупу городской недвижимости

Москва, 18 апреля. Столичные предприниматели получат отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей по сделкам, связанным с выкупом городской недвижимости. Соответствующее решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках очередного пакета поддержки бизнеса.

Сообщается, что данными антикризисными мерами воспользуются свыше 3,3 тысячи предпринимателей. Как пояснил заместитель Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, бизнесмены, которые в рассрочку выкупают недвижимость у муниципалитета, теперь смогут отложить платежи за второй квартал до конца текущего года.

При этом он отмечает, что отсрочка предоставляется автоматически представителям малого и среднего бизнеса по действующим договорам.

Напомним, сложившаяся экономическая обстановка была вызвана пандемией коронавирусной инфекции, охватившей в последние месяцы весь мир. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что что в столице растет заболеваемость коронавирусом, однако распространение инфекции происходит не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию. Он также подчеркнул, что система здравоохранения начинает плавный переход к плановому, нормальному режиму работы.