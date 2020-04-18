Террористы обстреляли населенный пункт в сирийском Идлибе

Дамаск, 18 апреля. Населенный пункт Милладжа в сирийской провинции Идлиб подвергся нападению террористов. Об этом в субботу сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

По информации военной полиции, огонь был открыт со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). Вместе с тем, представители российского Центра призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

Несмотря на это, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта. Так, например, за последние сутки мирное население через органы местного самоуправления в населенном пункте Канджра в провинции Латакия получило 750 продовольственных наборов общим весом более 6 тонн.

Кроме того, в Сирийской Арабской Республике силами российской военной полиции продолжается патрулирование маршрутов. За последний день были осмотрены территории в провинциях Алеппо и Хасака. Армейской авиацией проведено воздушное патрулирование в районе аэродрома «Квайрес».

Напомним, ранее массовые выступления в Идлибе вынудили главарей террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отменить решение открыть въезд для коммерческих грузов. Военный эксперт Борис Рожин считает, что переполох из-за пропускного пункта близ Серакиба — спектакль, организованный террористами и Турцией, чтобы сорвать выполнение московских соглашений.

1 Организация запрещена на территории РФ.