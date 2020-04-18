Российские фанаты атаковали Instagram Джонни Деппа по призыву Харламова

Москва, 18 апреля. Российский юморист Гарик Харламов продолжает свои кибератаки на социальные сети мировых звезд. В этот раз по призыву артиста фанаты стали массово писать комментарии в Instagram голливудского актера Джонни Деппа.

Американский артист совсем недавно завел аккаунт в популярной социальной сети, сделать это его заставила вынужденная скука на самоизоляции из-за коронавируса.

«Новая «Кибератака». Джонни Депп появился в Instagram, предлагаю поприветствовать его, как мы умеем», — предложил Харламов на своей странице.

После этого пользователи соцсети массово хлынули в комментарии постов Деппа, оставляя там записи с текстом «#мыотхарламова».

Пока неизвестно, как отреагировал на подобное поведение фанатов Джонни Депп, но его страница всего за считанные часы собрала более трех миллионов подписчиков. При этом актер пока опубликовал всего три поста. Артист выложил одно фото и один ролик с размышлениями о трудностях самоизоляции. Кроме того, «капитан Джек Воробей» порадовал поклонников кавером на композицию Джона Леннона Isolation, которую он записал вместе с известным музыкантом Джеффом Беком.

Харламов уже не первый раз разыгрывает заграничных знаменитостей. Ранее жертвами его «кибератак» становились актеры Вин Дизель, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.