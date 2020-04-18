Вспышка коронавируса выявлена в архангельской психбольнице

Архангельск, 18 апреля. Свыше 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заболели пневмонией COVID-19, сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Роман Бузинов.

Он отметил, что первоначально коронавирус был выявлен у одной из сотрудниц медучреждения, затем диагноз подтвердился у пациентов и других работников.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — заявил Бузинов.

Глава регионального Минздрава Антон Карпунов сообщил, что сейчас отдельно стоящее здание, в котором зафиксирован эпицентр заражения, переформатируется. Один из этажей корпуса станет инфекционным отделением для зараженных, на другом этаже оборудуют обсерватор для тех, кто контактировал с инфицированными.

Кроме того, уже установлен круг лиц вне больницы, которые имели контакты с заболевшей сотрудницей, они помещены на домашнюю изоляцию.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский дал указание усилить на территории региона меры по борьбе с эпидемией.

По последним данным, предоставленным оперштабом, в Архангельской области было зарегистрировано 39 заболевших пневмонией нового типа, 11 из них уже выздоровели.