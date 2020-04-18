NI рассказало, какие российские подлодки «невидимы» для ВМС США

Вашингтон, 18 апреля. Американское издание National Interest заявило, что российские подводные лодки проекта «Ясень» являются буквально невидимыми для ВМС США и способны доставить вооруженным силам Штатов значительные неприятности. В качестве примера совершенства русских субмарин приводится подлодка «Северодвинск».

Как поясняет автор статьи, однажды подлодка «Северодвинск» вошла в Атлантику и исчезла с американских радаров на несколько недель. Кроме того, один из офицеров ВМС США был настолько впечатлен «Северодвинском», что заказал для своего офиса модель, напоминающую ему о том, с чем столкнулся Военно-морской флот Соединенных Штатов.

«Мы столкнемся с жесткими потенциальными противниками. Достаточно взглянуть на «Северодвинск». Я настолько впечатлен этим кораблем, что попросил построить его модель», — заявил контр-адмирал Дейв Джонсон.

Американское издание также отмечает, что при строительстве «Северодвинска» были использованы технологии, открытые Советским Союзом в 1980-х годах. Субмарина имеет чувствительный гидролокатор, а сам корпус подлодки изготовлен из маломагнитной стали. Кроме того, среди уникальных качеств «Северодвинска» называются гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые вскоре поступят на вооружение Армии РФ.

Напомним, ранее коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как российские «Цирконы» способны вывести из строя авианосный флот США.