Артиллерия ПНС обстреляла район Аль-Вишка после вчерашних «учений» ВВС Турции

Триполи, 18 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреляли из артиллерии позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на направлении района Аль-Вишка. Об этом сообщил аккаунт в соцсети Twitter.

Стоит отметить, что накануне истребители F-16 ВВС Турции «нанесли удар» по району Аль-Вишка якобы в рамках военных учений, проходящих в Средиземном море. Также сообщалось, что в данных «маневрах» Анкара задействовала боевую авиацию, включающую истребители и бомбардировщики, а также военные корабли.

Об активности турецкой авиации в Средиземноморье вчера сообщали пользователи социальных сетей, отметив необычайно большое количество самолетов военно-воздушных сил Турции, в том числе и самолетов-заправщиков. Ливийцы выразили сомнение на своих страницах в Facebook и Twitter в том, что это обычные безобидные учения вблизи границ североафриканского государства.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее сообщило о ряде нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа, которые сегодня утром атаковали позиции ливийской армии на нескольких направлениях, в очередной раз нарушив режим прекращения боевых действий. Кроме того, террористические группировки ПНС начали наступление сразу на двух направлениях: в районе Абу Салим и Тарик аль-Матар.