Кудрявцева призналась, что «для многих стала неудобной»

Москва, 18 апреля. Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на потребительское отношение со стороны знакомых и коллег.

Она пояснила, что долгие годы старалась с пониманием относиться к окружающим людям, но они откровенно пользуются ее радушием. Кудрявцева заявила, что перестала угождать всем вокруг в надежде заслужить доверие и любовь.

«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая… Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально», — призналась телеведущая.

Кудрявцева добавила, что, как показала жизнь, невозможно оставаться для всех хорошей и доброй. Обязательно найдется кто-то, кого ты раздражаешь, добавила телеведущая. Поэтому она приняла решение открыто высказываться по любому поводу и делиться своими мыслями, даже если они кому-то не придут по душе. Телеведущая заметила, что «для многих стала неудобной, некомфортной».

Кудрявцева прокомментировала и уход с телеканала «Муз ТВ». Оказалось, что друг Леры Арман Давлетяров принял решение не приглашать ее на ежегодную премию телеканала в качестве ведущей, но сделал это за ее спиной.