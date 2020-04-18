Жириновский призвал арестовать коммунистов в случае уличных акций в юбилей Ленина

Москва, 18 апреля. Члены КПРФ должны быть арестованы, если в день рождения Владимира Ленина осмелятся возложить цветы к мавзолею на Красной площади в нарушение режима карантина. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В этом году 22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения идеолога коммунистов.

«Если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и все-таки пойдут к мавзолею <…>, то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ», — отметил Жириновский.

Он также подчеркнул, что к уличной акции могут присоединиться несознательные граждане, которые захотят погулять по Красной площади под видом участия в памятном меропиятии.

Жириновский призвал сотрудников правоохранительных органов реагировать на попытки нарушения режима самоизоляции со стороны КПРФ самым строжайшим образом.

Напомним, 17 марта, когда в столице уже был введен запрет на массовые акции из-за напряженной эпидемиологической ситуации, КПРФ провела массовый митинг по случаю годовщины референдума о сохранении СССР. Акция имела двойную опасность, поскольку партию традиционно поддерживают многие россияне пожилого возраста, которые находятся в зоне риска при заражении коронавирусом нового типа.