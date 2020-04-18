Поток въезжающих в Крым россиян за сутки увеличился на 40%

Симферополь, 18 апреля. Трафик автомобильного транспорта, въезжающего в Крым, вырос за прошедшие сутки на 40%. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, большая часть въезжает на полуостров через Крымский мост.

«Что касается миграционных потоков, за последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно возросло — практически на 40%, в основном через Крымский мост», — отметила Пеньковская.

При этом потоки прибывающих железнодорожным и авиационным транспортом остаются на прежнем уровне.

Руководитель управления Роспотребнадзора также сообщила, что все въезжающие заполняют специальные анкеты, которые выборочно будут проверяться местными медиками. Кроме того, прибывающие граждане получают памятки по правилам поведения во время пандемии коронавируса.

По последним данным, в Республике Крым зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе трое заболевших было выявлено в течение последних суток, вылечился 21 пациент. Еще 12 зараженных зафиксировано в Севастополе, двое из которых уже выздоровели.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце прошлого года в Китае, сейчас эпицентр заболевания переместился в Европу и США.