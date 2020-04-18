Милонов заявил о превосходстве пишущих в Twitter школьников над журналистами ВВС



Британскую телерадиовещательную корпорацию ВВС можно рассматривать исключительно как западный пропагандистский рупор, деятельность которого не имеет ничего общего с деятельностью средств массовой информации в ее истинном понимании. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал мнение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое та высказала в отношении вышеупомянутого «СМИ». Так, она публично обвинила ВВС в предвзятости относительно освещения событий в нашей стране. По ее словам, «все, тотально все, что идет о России, про Россию, из России — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности».

«К сожалению, британская телерадиовещательная корпорация уже давно превратилась в элемент не очень качественной русофобской пропаганды, — считает депутат. — Делая материалы о РФ, ВВС не опираются на какие-либо реальные факты — тому, как они работают, вполне могло бы позавидовать «Министерство правды» из бессмертного произведения Джорджа Оруэлла «1984».

И это очень печально, продолжил парламентарий, поскольку изначально ВВС пыталась позиционировать себя как интересная вещательная телерадиокомпания — однако теперь никто, кто хотел бы узнать объективную, пусть даже неприятную информацию о России, не станет пользоваться этим ресурсом.

«Человеку в процессе потребления контента нужно опираться на какую-то фактуру, аналитику — что-то, что имеет отношение к реальности. Но все, что он найдет, зайдя на ВВС — это испорченные продукты американских методичек времен холодной войны. Уровень журналистики там такой, что даже школьники из Twitter могли бы дать фору их «публицистам» в объективности освещения событий, а заодно и мастер-класс по искусству написания текстов», — убежден Милонов.

По его словам, британская телерадиовещательная корпорация, созданная для продвижения «антисоветчины», так и не смогла избавиться от «призраков прошлого», навсегда застряв в 70–80-х годах прошлого века. Также депутат отметил, что ВВС занимает «почетное место в непочетном строю» средств массовой информации, поставивших своей целью возведение лжи в отношении нашей страны.