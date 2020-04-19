Сирия, 19 апреля. Союзники Турции задержали порядка 40 человек в деревне Аль-Ахрас в Хасаке. В результате взрыва в городе Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре погиб ребенок. На границе САР и Ливана произошло покушение на офицера КСИР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к проведению спецоперации в пустыне Бадия аш-Шам у границы с Ираком.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла одного из полевых командиров в результате вылазки неизвестных на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации теракта в населенном пункте Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре; заявило об убийстве двух сирийских военных в Даръа.

ВС Турции и протурецкие силы: арестовали порядка 40 человек в деревне Аль-Ахрас в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных у населенного пункта Мухаймида в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в Африне и в убийстве человека неподалеку от Азаза в Алеппо; провели рейды в населенных пунктах Ас-Сабха и Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе Камышлы в северной части Хасаки.

ВВС Израиля: совершили покушение на офицера КСИР у сирийско-ливанской границы.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки в САР прибыл гуманитарный груз из РФ. По информации сирийского Миздрава, в составе партии гумпомощи в страну поступили респираторы, защитные костюмы одноразового и многоразового использования, а также тесты для проведения проверки на заражение коронавирусом. Напомним, власти Сирийской Арабской Республики (САР) обратились к Москве за помощью 9 апреля. Через два дня ожидается поставка еще одного российского груза со средствами защиты. Как известно, общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 38 человек. Было зафиксировано два случая с летальным исходом.

У границы с Ливаном поблизости от пункта пропуска «Джейдет-Ябус» произошло покушение на офицера Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Ударный дрон ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, на котором передвигался член КСИР, а также сын одного из высокопоставленных членов «Хезболлы». Однако им удалось покинуть транспортное средство прежде, чем оно было уничтожено. Видеозапись, на которой запечатлен момент удара, был опубликована на странице военного источника в сети Telegram (directorate4).

Провинция Алеппо

Поступала информация о гибели одного из высокопоставленных членов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), полевой командир ХТШ был обнаружен мертвым неподалеку от города Аль-Атариб. Он скончался от полученного огнестрельного ранения. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к случившемуся.

Тем временем в районе населенного пункта Азаз был найден труп неизвестного мужчины. На него наткнулись местные жители деревни Тель-Хасан. Никаких сведений о личности убитого до сих пор не поступало.

Произошел взрыв в городе Африн. По данным медиапортала Aleppo Media Center, жертвами инцидента стали несколько гражданских лиц. В организации взрыва обвинялись курдские боевики из формирования «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне курдские боевики возобновили обыски в восточной части провинции. Согласно информации агентства новостей Al Nour, нескольких человек арестовали в населенных пунктах Сувейдан-Джазира и Ас-Сабха по неизвестным причинам. Вероятно, они были задержаны по подозрению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Кроме того, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) перебросили подкрепления к городу Шхиль, в воздушном пространстве над которым были замечены самолеты международной коалиции. Позднее курдские СМИ заявляли о взятии под стражу пятерых джихадистов ИГ1 на севере провинции.

Тем не менее это не помогло предотвратить очередную вылазку террористов. Так, боевики группировки обвинялись в убийстве одного из мирных жителей в городе Мухаймида северо-западнее Дейр-эз-Зора.

В свою очередь правительственные войска совместно с Национальными силами обороны****** (NDF) вели подготовку к проведению спецоперации в пустынных районах на границе с Ираком. С этой целью на юго-восток провинции прибыли дополнительные подразделения, передавал Twitter-канал (SteeleSyAA).

Во второй половине дня прогремел взрыв на центральном рынке в городе Сувейдан-Джазира. Детонация СВУ произошла у магазина по ремонту крупной бытовой техники в момент проезда патрульных SDF. В результате погиб ребенок и один из членов SDF, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Информагентство Al Nour передавало, что еще одно СВУ, заложенное неизвестными на окраине населенного пункта, удалось обнаружить прежде, чем оно сработало.

Провинция Даръа

Накануне о своей вылазке в контролируемых правительственными силами районах заявили террористы «Исламского государства». Как передавал военный источник в сети Telegram (NovostiDamask), атака произошла в районе населенного пункта Аль-Херак на востоке региона, в результате чего погибли два командира 52-й бригады Сирийской арабской армии (САА). Местные активисты уверены, что налетчики прибыли в Даръа из оккупированных США районов на юге Хомса.

Провинция Эс-Сувейда

Во второй половине дня произошла вылазка неизвестных в административном центре региона. По данным медиапортала SOHR, группа вооруженных лиц открыла огонь по населению в квартале Аль-Хаззанал, в результате чего погибли две женщины, а еще два человека были ранены. Предполагается, что нападавшие боевики прибыли со стороны оккупированной США «55-километровой зоны», находящейся на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Хасака

Массовые аресты гражданских лиц прошли в деревне Аль-Ахрас, где несколько дней назад взорвался заминированный автомобиль. Рейды привели к задержанию порядка 40 человек. По информации новостного портала SOHR, многие арестанты поверглись пыткам.

Появились сообщения о пожарах в жилых домах в городе Рас аль-Айн и близлежащих поселениях. Военный источник в Twitter (violetpandora) возлагает ответственность за поджоги на протурецких боевиков.

На севере Хасаки состоялось патрулирование российской военной полиции, передавал Telegram-канал (NovostiDamask). Сотрудники формирования обследовали территорию в районе города Камышлы.

Два военных лагеря «демократических сил» были закрыты на карантин. Согласно данным новостного агентства Al Habour, в них были выявлены несколько лиц с подозрением на коронавирус. На какой период будут заблокированы выезды из объектов, не сообщалось.

Во второй половине дня в провинцию прибыли девять бронеавтомобилей с турецкими военнослужащими. Медиапортал SANA News передавал, что конвой проследовал в сторону Рас аль-Айна.

1 Организация запрещена на территории РФ.