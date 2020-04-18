В закрытой на карантин больнице Ижевска выявили еще 26 зараженных коронавирусом

Ижевск, 18 апреля. В закрытой на карантин больнице Ижевска нашли еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки в регионе были зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«На 18 апреля в Республике Удмуртия зарегистрировали в общей сложности 92 подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией, семь человек выздоровели, три летальных случая», — говорится в сообщении оперштаба.

Ижевская ГКБ №1 стала основным очагом распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе. По имеющимся данным, всего в учреждении находятся 49 инфицированных, из них 42 пациента и семь медработников.

Напомним, власти Китая 31 декабря сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ признала сложившуюся ситуацию пандемией.

На данный момент в мире официально зарегистрировано более 2 миллионов 200 тысяч случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, более 150 тысяч зараженных скончались. Общее количество инфицированных в России достигло 36793 человек, 3057 пациентов успешно побороли заболевание, 313 умерли.