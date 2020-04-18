Благодатный огонь доставили в Москву

Москва, 18 апреля. Благодатный огонь спецбортом доставили в московский аэропорт «Внуково», его доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

Отмечается, что за Благодатным огнем на Святую Землю в этом году были отправлены несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. В аэропорту не было массовой встречи из-за коронавируса.

Сегодня Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Торжественная церемония впервые прошла при закрытых дверях, не было ни паломников, ни верующих.