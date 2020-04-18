Молодой муж Бабкиной рассказал о состоянии певицы после реанимации

Москва, 18 апреля. Певице Надежде Бабкиной, находящейся в больнице в Коммунарке, стало лучше, заявил ее молодой гражданский муж Евгений Гор.

Мужчина подчеркнул, что все страшное уже позади, и Бабкина «умница и со всем справилась». По словам Гора, всю минувшую неделю артистка находилась уже в полном сознании и полностью самостоятельна.

«Вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается», — уточнил Гор на своей странице в Instagram.

Ранее о том, что Бабкину перевели из реанимации в обычную палату, журналистам сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. Он также пообещал при первой возможности записать личное обращение Бабкиной к поклонникам и всем, кто переживает за ее состояние.

Напомним, певица попала в больницу в Коммунарке в начале апреля. Медики диагностировали у нее обширную пневмонию. Состояние было настолько тяжелым, что ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на коронавирус у артистки был отрицательным, хотя в СМИ появлялась слухи о том, что Бабкина якобы заразилась COVID-19.