Сирия, 18 апреля. Неизвестные открыли огонь по мирным жителям в городе Эс-Сувейда. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации трех членов РПК в Ираке. Израиль организовал покушение на офицера КСИР на границе Сирии и Ливана, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: открыло огонь по опорному пункту иракских вооруженных сил в провинции Дияла.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили об уничтожении трех членов РПК в северной части Ирака.

Курдские вооруженные группировки: сообщили об аресте пяти террористов ИГ1 в северной части Дейр-эз-Зора.

ВВС Израиля: совершили покушение на союзников САА в районе сирийско-ливанской границы.

Провинция Дамаск

Произошло покушение на одного из бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) у сирийско-ливанской границы. Отмечается, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю, который за минуту до этого покинули иранские бойцы. Инцидент произошел недалеко от пограничного перехода «Джейдет-Ябус», работа которого была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Военный источник в сети Telegram (directorate4) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва транспортного средства. В соответствии с имеющейся информацией, в машине следовали офицер КСИР Имад Карими, а также сын одного из высокопоставленных членов ливанской организации «Хезболла» Мустафа Мугний. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировали случившееся. Напомним, КСИР и «Хезболла» оказывают поддержку Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с террористами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила уточненная информация о последствиях взрыва в населенном пункте Сувейдан-Джазира, о котором стало известно несколько часов назад. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), один из курдских боевиков, пострадавших в результате детонации СВУ, скончался от полученных травм в больнице. Ранее также сообщалось о гибели ребенка. Напомним, в установке бомбы подозреваются террористы подпольных групп «Исламского государства».

Между тем Twitter-канал (mohammed_habesh) заявляет, что курдским боевикам удалось задержать группу джихадистов ИГ в северной части провинции. Утверждается, что спецоперация «Демократических сил Сирии»**** (SDF) привела к аресту пятерых террористов группировки. Более подробной информации о поимке боевиков пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о нападении неизвестных в административном центре региона. Вылазка радикалов произошла в районе Аль-Хаззанал. Налетчики открыли огонь по местным жителям, в результате чего были убиты две женщины, а две другие получили ранения. Установить личность нападавших пока не удалось. Однако предполагается, что в вылазке были задействованы боевики проамериканских бандформирований, отряды которых базируются на базе «Ат-Танф» в соседней провинции Хомс. Как известно, в зоне оккупации США скрываются члены группировки «Джейш Магавир ат-Таура». Также не раз появлялись свидетельства присутствия там и террористов ИГ.

Ирак

В северных районах Ирака возобновились боевые вылеты турецких ВВС. Согласно информации, опубликованной официальным Twitter-каналом Минобороны Турции (tcsavunma), в результате воздушной операции были ликвидированы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), которые базировались в районе Авасин-Басян. Напомним, Анкара действует в Иракском Курдистане в рамках операции «Коготь», о начале третьего этапа которой было объявлено в августе прошлого года.

Между тем в провинции Дияла атаке повергся один из опорных пунктов иракской армии. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Melhamenews), снайперы «спящих ячеек» «Исламского государства» застрелили двух военнослужащих иракской армии в окрестностях города Баакуба.

1 Организация запрещена на территории РФ.