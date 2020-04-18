Блогер Диденко тронула подписчиков новым постом на 40-й день смерти мужа

Москва 18 апреля. Аптечный блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой погибли люди, до сих пор не может прийти в себя после трагедии. В Instagram девушка поделилась своими переживаниями.

На 40-й день смерти мужа блогер опубликовала на своей странице трогательный пост, в котором попыталась описать, как справляется с грузом произошедшего.

«До момента похорон, мне кажется, я не понимала, что вообще происходит. Я была в состоянии шока. Мне хотелось кричать на весь мир. Хотелось, чтоб мне помогли, поддержали. Я рассказывала о том, что произошло, каждому», — рассказала Диденко.

Постоянный стресс привел к тому, что девушка стала стремительно терять вес и мучиться от бессонницы. Ее преследовали сильная депрессия и постоянные истерики.

Примечательно то, что в этот раз слова тронули подписчиков. Многие пользователи социальной сети заметили в словах искренность и пожелали Диденко скорейшего восстановления и преодоления душевного кризиса.

«Катя, ты очень сильная! Это видно по тому, как ты живешь сейчас, не опуская рук», — заметила одна из подписчиц.

Напомним, 29 февраля во время празднования дня рождения Диденко в одном из московских банных комплексов гости вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за удушья, вызванного химической реакцией погибли трое человек, в том числе муж блогера, он скончался в больнице.