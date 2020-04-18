Самойлова без Джигана отметила день рождения двухмесячного сына

Москва, 18 апреля. Модель Оксана Самойлова отпраздновала день рождения сына Давида без супруга рэпера Джигана. Снимком с празднества мать четверых детей поделилась в своем профиле в Instagram.

Многодетная семья Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз 18 февраля 2020 года. Модель родила рэперу долгожданного сына, которого назвали Давидом. Сегодня ему исполнилось два месяца.

«Мой подарок с небес! Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу и эту силу он передает мне», — написала Самойлова.

По ее же собственному признанию, она до сих пор не может поверить в то, что у нее есть сын.

«Я каждой клеточкой тела чувствую его силу и эту силу он передает мне. Он пришел в этот мир не раньше и не позже, а именно сейчас», — добавила модель.

Поклонники поддержали Оксану Самойлову и поздравили маленького Давида.

«Здоровья и огромного счастья маленькому защитнику и его семье», — написала anastasia_barsello. «Жалко, что Джиган каждый месяц пропускает», — посетовала anete.v. «Ты самая счастливая. Все будет хорошо», — отметила sveta1983alenina.

Ранее Оксана Самойлова после громкого семейного скандала «знакомится» с собой. Она пояснила, что сейчас пытается почувствовать, что ей нравится и что интересно. По словам модели, прошлая жизнь доставляла удовольствие, но сейчас нашлось время «для глубинных поисков себя». Самойлова добавила, что раньше учитывала не только свои интересы, но и Джигана, а сейчас она может делать все, что душе угодно.