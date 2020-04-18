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Китайское издание Sohu предрекло массовую эвакуацию золота из США

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Китайское издание Sohu предрекло массовую эвакуацию золота из СШАМосква, 18 апреля. Сразу несколько стран обратились к Вашингтону, чтобы забрать свое золото, переданное на хранение США. Причиной стал кризис, настигший мировому экономику из-за пандемии коронавируса. 

В новых реалиях самым привлекательным объектом для инвестиций стало золото, поэтому драгоценный металл в хранилищах Федерального резервного банка США быстро стал горячей темой и ряд государств уже озаботился репатриацией этих активов. 

Как отмечают эксперты китайского издания Sohu, к пониманию того, что этот стратегический ресурс нужно хранить на своей территории, власти этих стран подтолкнул золотой маневр Центробанка России, который на протяжении последних лет скупал золото тоннами. И хранение сделанных запасов Москва не доверяет никому, подчеркивают авторы материала. И это логично, ведь только так можно быть уверенным в том, что золотые резервы будут в безопасности. 

И то, что такая позиция абсолютно правильная, начали понимать и на Западе. Поэтому совсем скоро Штаты ждет массовая эвакуация драгметалла другими странами.

Однако, как отмечает «ПолитРоссия», сделать это может оказаться не так просто. Вашингтон начинает убеждать своих партнеров отказаться от репатриации золота и тянет время. Sohu, в свою очередь, напоминает, что ряд стран доверил США свое золото из-за Первой и Второй мировых войн, которые обошли американскую территорию стороной, создав иллюзию безопасности. 

«Однако с тех пор многое изменилось, Вашингтону больше не верят», — заключили авторы издания.

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