Триполи, 18 апреля. Турция продолжает осуществлять прямое вмешательство во внутренние дела Ливии, оказывая военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи. Помимо контрабанды оружия и переброски сирийских наемников, Анкара направила на ливийскую территорию и своих военных специалистов — операторов беспилотников. Один из них опубликовал в своем Twitter фотографии из пункта управления дронами.

На снимках, сделанных турецким интервентом в пункте управления БПЛА на военной базе ПНС «Митига», отчетливо видно оборудование для управления смертоносными беспилотными летающими аппаратами. В помещении установлены мониторы и манипуляторы, при помощи которых операторы на расстоянии контролируют полет ударных и разведывательных беспилотников.

Турецкие власти регулярно поставляют для марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа новейшее вооружение, в том числе и БПЛА различных модификаций и типов. Тем самым Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Чаще всего силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии уничтожают именно турецкие дроны Bayraktar TB2. Только за вчерашний день ПВО ЛНА было сбито три подобных беспилотника в небе над Тархуной, над городом Насма и вблизи дороги на Бани-Валид.

Дроны, привезенные Анкарой, производят взлет с территории военного аэродрома «Митига», где расположена одноименная частная тюрьма международного террориста Абд аль-Рауфа Карры. Боевики его группировки RADA похитили в мае прошлого года двоих российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) по-прежнему незаконно удерживаются бандитами без предъявления в их адрес каких-либо официальных обвинений со стороны ПНС.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об обнаружении на ливийской территории дрона-камикадзе, произведенного в Польше. Подобное барражирующее пилотируемое дистанционно смертоносное вооружение еще не использовалось в североафриканской стране.