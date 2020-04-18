Оверчук назвал примером взаимовыручки борт с гумпомощью из Узбекистана

Москва, 18 апреля. Официальный Ташкент показал взаимовыручку, отправив в Россию груз с медицинскими товарами, несмотря на случаи заражения в Узбекистане. Об этом заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Накануне борт с гумпомощью из среднеазиатской страны приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».

«Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история», — поблагодарил власти страны вице-премьер РФ.

Оверчук также заметил, что Узбекистан принял такое решение, несмотря на наличие заболевших и погибших от коронавируса в стране.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане был выявлен в середине марта. Сейчас в стране зарегистрировано почти 1,5 тысячи зараженных пневмонией нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 156 человек, 4 заболевших умерли.

Ранее гуманитарный груз с медизделиями Россия направила в США, которые на данный момент занимают первое место в мире по количеству заболевших и числу жертв от вируса SARS-CoV-2. Кроме того, в Италию, где также наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация, прибыли российские военные вирусологи, которые занимаются дезинфекцией мест массового скопления людей, а также лечением больных.