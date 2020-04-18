Трудовым мигрантам разрешили временно работать без патента в России

Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий временно принимать на работу трудовых мигрантов без патента. Новые условия будут действовать временно до 15 июля этого года, сообщает пресс-служба Кремля.

Действие указа распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, «прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в России». При этом работодатели и заказчики услуг, которые будут привлекать данную категорию граждан, обязаны соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические меры во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Ранее о том, что из-за режима самоизоляции положение иностранных работников становится критическим, в эфире НСН заявил председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

По его словам, только в Москве их число составляет почти миллион человек и еще столько же — в Подмосковье. Многие из них вынуждены сидеть дома в арендованном жилье и считать деньги в своем кошельке.

При том, что большую часть заработанных средств они отправляют на родину, поэтому здесь у них нет никаких никаких сбережений. Уехать домой они не могут из-за закрытия границ, а чтобы продолжать работать на предприятиях, которые могут функционировать во время эпидемии, им нужны деньги на патент, а этих средств нет. В итоге люди оказались в подвешенном состоянии.