Животные в зоопарках вынуждены голодать из-за пандемии

Москва, 18 апреля. Животные наравне с людьми прочувствовали на себе последствия пандемии коронавирусной инфекции. Российские цирки и зоопарки испытывают дефицит средств на содержание и корм для животных. Руководство обратилось за поддержкой к неравнодушным гражданам, но и власти не остались в стороне от проблемы.

Зоопарк «Лимпопо» стал одним из тех, кто столкнулся со сложностями. Дело в том, что он не имеет никаких льгот или финансовой поддержки от властей. В зоопарке находятся 1517 животных, однако денег на их содержание уже нет, и животные вынуждены голодать.

«Сейчас мы поставлены в условия выживания. Ведь, несмотря на то, что зоопарк не работает, мы не можем перестать содержать животных. Поэтому мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным гражданам», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

С подобным призывом о помощи обратились к людям и руководители цирка шапито в Златоусте. В настоящее время местные жители подкармливают животных продуктами из личных запасов, передает телеканал «360».

По словам директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, похожая ситуация сложилась приблизительно в 100 зоопарках по всей стране. Запашный обсудил сложившиеся условия с главой комитета культуры в Госдуме Еленой Ямпольской.

«В связи с тем, что ситуация из-за кризиса затягивается, и неизвестно, сколько это будет проходить, все больше и больше подобного рода инициатив, которые сейчас происходят в Златоусте, будет по всей нашей стране», — отметил директор цирка.

Он отметил, что на данный момент в стране не выработано никаких механизмов для того, чтобы помогать циркам. Запашный попросил Ямпольскую донести до правительства, что в данной ситуации очень важно разработать закон, который позволит региональным властям оказывать разного рода помощь циркам и зоопаркам на законных основаниях.

Стоит отметить, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже внес зоопарки в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.