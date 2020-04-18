Гордон готова помочь Муцениеце отвоевать у Прилучного часть совместно нажитого имущества

Москва, 18 апреля. Известный адвокат Екатерина Гордон заявила о готовности представлять интересы актрисы Агаты Муцениеце в бракоразводном процессе с Павлом Прилучным.

По словам Гордон, при разделе совместно нажитого имущества не имеет значения, на кого именно оно было оформлено. Все, что было приобретено после заключения официального брака, подлежит разделу. Она заявила, что готова помочь актрисе отвоевать у Прилучного часть богатства.

«Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности», — добавила адвокат.

Екатерина Гордон в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ призвала Агату Муцениеце действовать, а не только говорить о рукоприкладстве со стороны мужа. Адвокат посоветовала в данном вопросе привлекать сотрудников правоохранительных органов, искать свидетелей и обязательно фиксировать полученные травмы.

«Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать», – подчеркнула Екатерина Гордон.

Скандальный развод актерской четы Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приносит актрисе неплохой доход. Недавно выяснилось, что Прилучный поднимал руку на супругу. Муцениеце ранее записала видеообращение к поклонникам, в котором, еле сдерживая слезы, обвинила супруга в неадекватном поведении и насилии. Она заявила, что Прилучный забрал у нее телефон и поднял руку. После этого заявления поклонники начали переживать за карьеру и благополучие актрисы. Но, как оказалось, что скандал приносит доход Муцениеце.

Ранее актриса Раиса Рязанова, работавшая вместе с Павлом Прилучным, призналась, что тот может на глазах меняться в общении.