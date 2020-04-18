На учениях ВСУ у солдат забрали боевые патроны из-за визита Зеленского

Киев, 18 апреля. Учения ВСУ в Закарпатской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского прошли без боеприпасов. Магазины с боевыми патронами у солдат были изъяты.

К таким выводам пользователи социальных сетей пришли после того, как внимательно изучили опубликованные фотографии с учений.

Украинские юзеры сочли данный факт свидетельством страха Зеленского своей же армии. Ранее президента страны неоднократно обвиняли в том, что он стремится пойти на уступки России касательно конфликта в Донбассе.

«Когда он лазит в бронике без пластин у «линии разграничения» и боится в то же время свою десантуру — симптоматичненько», — отметил участник боев за Донецкий аэропорт с украинской стороны Андрей Шор.

Однако, как рассказали другие пользователи, такие меры безопасности уже стали традицией на Украине. Так, у военнослужащих военного центра «Десна» при его посещении президентом Леонидом Кучмой забирали затворы с автоматов.

Когда другой глава страны Виктор Ющенко явился на танковый полигон, его безопасность обеспечивали снайперы, расположившиеся на вышках. Кроме того, танк президента сопровождали шесть бодигардов на бронемашине.