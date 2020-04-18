Обвал гривны дестабилизирует украинскую экономику в ближайшем будущем

Киев, 18 апреля. Украинские аналитики предположили, что украинская национальная валюта может потерять в стоимости уже в ближайшем будущем. Гривну спасают от обвала лишь оставшиеся на рынке иностранные владельцы облигаций. Такое мнение выразил украинский аналитик и журналист Валерий Плесецкий.

Главное финансовое ведомство Украины прекратило размещать облигации внутреннего государственного валютного займа из-за отсутствия спроса. Однако национальная валюта до сих пор не упала. Плесецкий уверен, что за это украинские власти должны быть благодарны иностранным владельцам облигаций.

Большое количество инвесторов приобрело достаточное количество ОВГЗ, но сегодня избавиться от украинских бумаг уже не может. Облигации резко обесценятся, если их иностранные держатели затеют массовый сброс бумаг. Нацбанк Украины намерен потратить пять миллиардов долларов из золотовалютного резерва на выкуп ОВГЗ у иностранцев, но тогда удерживать курс гривны уже не получится, передает «ПолитЭксперт».

«Продажа валюты на межбанке поддерживается при помощи сделанных компаниями-экспортерами запасов, а на наличном рынке спрос на гривны поддерживается вернувшимися из Европы украинскими гастарбайтерами», — говорится в сообщении.

Эксперт уверен, что запасы быстро истощатся и Киеву придется запустить печатный станок, что приведет к обесцениванию гривны и дестабилизации экономики.

«Наша экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом», – заявил Плесецкий.

По его мнению, обвал гривны должен произойти в ближайшие несколько месяцев.