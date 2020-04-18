Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. События дня. ФАН-ТВ

Благодатный огонь сошел над Гробом Господня в Иерусалиме В Москве вот-вот должен приземлиться спецборт из Иерусалима. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня. Его частицы по традиции разлетаются по всему православному миру, вот и в российскую столицу освященный огонь везет целая делегация от имени Фонда Андрея Первозванного. Правда, на церемонию сошествия Благодатного огня в этом году никого из делегатов и паломников не пустили, ворота, ведущие на храмовую площадь, были закрыты, а представителям дипмиссий лампаду вынес один из греческих монахов. В таком же режиме пройдут и службы, по крайней мере, в России все храмы будут закрыты для прихожан, даже московский храм Христа Спасителя, куда сейчас направляется Благодатный огонь. Напомним, свой главный религиозный праздник православные отмечают завтра — Светлая Пасха, или Воскресение Христово.

Депутат Мособлдумы умер от COVID-19 В Москве умер депутат областной думы, замглавы фракции партии «Единая Россия» Иван Жуков. Незадолго до смерти у Жукова обнаружилась коронавирусная инфекция. Информацию о заражении его помощница Наталья Казакова назвала точно, слова женщины цитируют российские СМИ. А сам Иван Жуков последние 11 дней находился в инфекционной больнице Коммунарки. Ему было 63 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил свои соболезнования семье и окружению Жукова. Статистика в России на сегодняшний день выглядит следующим образом: сейчас в нашей стране более 36,5 тысячи случаев заражения. Заболевшие есть уже во всех регионах. 313 человек стали жертвами COVID-19, но в десять раз больше смогли успешно вылечиться.