Находящаяся на карантине Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать

Лондон, 18 апреля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон призналась, что во время карантина не может нормально работать из-за детей.

Сейчас Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине из-за коронавирусной инфекции. Она заметила, что много работает, поэтому ей приходится часами сидеть у компьютера. Герцогиня Кембриджская заметила, что часто звонит родным и близким, но также и не забывает о благотворительных фондах, которые курирует.

По словам Миддлтон, трое детей периодически мешают им работать.

«Это довольно беспокойно, не собираюсь никого обманывать. Особенно с двухлетним ребенком», — призналась Кейт журналистам «Би-би-си».

Принц Уильям подтвердил, что младший сын Луи часто бывает недоволен, что родители мало уделяют ему внимание, и мешает видеозвонкам.

Миддлтон ранее заявила, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили очень важную традицию королевской семьи, отказавшись показывать прессе новорожденного сына Арчи.

Напомним, британская королева Елизавета II преподнесла ценный урок супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон. Еще до свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году она решила наставлять Миддлтон и учить ее быть «королевской женой». Королева, понимающая, как сложно соблюдать этикет, научила будущую супругу Уильяма быть уверенной во время публичных выступлений и рассказала о тонкостях этикета.