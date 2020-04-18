Депутат Альшевских считает, что блокировку Google-аккаунта ФАН нужно оспаривать в суде

Москва, 18 апреля. Удаление Google-аккаунта Федерального агентства новостей продемонстрировало самое настоящее самоуправство со стороны корпорации, считает зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.

По его мнению, это могло быть сделано, во-первых, по политическим мотивам, а во-вторых, из-за недобросовестной конкуренции.

«Если в Google решили заблокировать аккаунт, они, как минимум, должны дать разъяснения, почему они это сделали. Надо было уведомить, чтобы, если, по их мнению, есть какое-то нарушение, то СМИ имело возможность его убрать», — подчеркнул он в комментарии Newinform.

По словам Альшевских, блокировка была бы законной в случае, если бы контент, публикуемый ФАН, нарушал действующие законодательные нормы.

«Но все равно должно быть разъяснение, а не так, что по утру они проснулись, а материалы заблокированы и требуется время, чтобы узнать, что случилось и почему», — добавил парламентарий.

По его мнению, редакции ФАН следует составить официальную претензию, так как здесь может быть нанесен ущерб деловой репутации, а с юридической точки зрения можно подумать на предмет подачи искового заявления в суд.

«И точно также подать заявления в контролирующие организации — Роскомнадзор, прокуратуру, чтобы провести проверку и дать юридическую оценку всем совершенным действиям», — заключил он.

Напомним, в ночь на 17 апреля Google заблокировала аккаунт ФАН, что также привело к удалению связанного с ним YouTube-канала и уничтожению тысяч роликов и репортажей. В качестве аргумента блокировки в Google заявили о нарушениях правил площадки со стороны ФАН, однако не уточнили, каких именно.

В тот же день блокировку аккаунта прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал подобные действия Google в отношении российских СМИ неприемлемыми.