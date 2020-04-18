Стилист Лисовец предположил, как будут одеваться люди после пандемии

Москва, 18 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции поспособствует появлению тренда на простую и удобную одежду. Об этом заявил известный российский стилист Влад Лисовец.

Этой весной защитные маски разных цветов и фасонов стали неизменными атрибутами гардероба большинства людей. Не исключено, что они никуда не денутся и после пандемии коронавирусной инфекции.

«Несмотря на бешеную популярность средств защиты сейчас, я, если честно, не думаю, что они останутся с нами после карантина, напротив, мы постараемся от них избавиться. Те же маски, на самом деле, выпускались всегда, задолго до всех этих событий», — объясняет стилист.

Лисовец считает, что повседневный гардероб людей станет ярче после пандемии, потому что насидевшиеся дома люди наконец получат возможность выйти на улицу, передает «ПолитРоссия».

«Вообще говоря, не думаю, что после окончания мирового карантина люди будут думать о моде. Наряжаться, конечно, станут, потому что люди соскучились по этому всему — хочется как-то нарядиться, накраситься и куда-то выйти», — считает Лисовец.

Ожидать изменений также следует в прическах и внешнем виде людей. Во время самоизоляции многие люди занялись экспериментами над собственной внешностью. Кто-то попробовал новый макияж, а кто-то побрился наголо или, наоборот, начал отращивать длинные волосы.