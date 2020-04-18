Роскосмос показал фото «Ракеты Победы»

Москва, 18 апреля. Фото «Ракеты Победы» появились в Сети, снимки опубликовал в Twitter Роскосмос.

Ранее госкорпорация сообщала, что ракета «Союз-2.1а», с помощью которой к МКС будет доставлен грузовой корабль «Прогресс МС-14», украсят георгиевской лентой и орденами Великой Отечественной войны, а также логотипом 75-летия Победы.

«На Байконуре завершается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску, запланированному на 25 апреля в 04:51 мск», — передает Роскосмос.

Кроме того, в сообщении говорится, что специалисты корпорации провели авторский осмотр корабля и выполнили накатку головного обтекателя. Также инженеры госкомпании проверили стартовую готовность в составе космической головной части.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по поводу запуска в космическое пространство американской частной компанией Илона Маска Space X автомобиля Tesla. Гендиректор отечественной корпорации в шутку пообещал отправить с космодрома «Плесецк» КамАЗ, который на орбиту доставит ракета-носитель «Ангара-А5».

Таким образом Рогозин ответил на вопрос журналистов о том, какую нагрузку планируется вывести на второй «Ангаре-А5», передает Федеральное агентство новостей.