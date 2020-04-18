Леонков рассказал, как российские «Цирконы» способны вывести из строя авианосный флот США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» в состоянии достигать рекордных скоростных показателей — до 10 чисел Маха. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН отреагировал на материал американского издания The National Interest, в котором по отношению к «Циркону» были названы вдвое уменьшенные скоростные характеристики — всего 5 Махов. Однако и этого, по утверждению авторов статьи, достаточно, чтобы вывести из строя авианосец США. При этом российской ракете даже не понадобится для этих целей боеголовка — сгенерированной кинетической энергии будет достаточно, чтобы ракета могла проделать огромную дыру в бронированной обшивке гордости американского флота. Отмечается, что уже достигнув скорости в 5 Махов (вдвое меньше той, что есть в действительности!), «Циркон» становится неуязвим по отношению к противоракетным системам США.

«У американцев действительно нет на данный момент оружия, способного противостоять нашим новейшим гиперзвуковым комплексам, — заявил военный эксперт. — Их противовоздушная ракета СМ-6, которую он научили летать на 130 километров, имеет скорость всего 3,5 Маха. С такими показателями перехватить «Циркон», который летит на скорости в несколько раз больше, невозможно — ни на «встречном» курсе, ни уж тем более, на курсе «догона».

Леонков пояснил, что для того, чтобы догнать летящий снаряд, его «перехватчик» должен развить скорость, как минимум в 1,5 раза превышающий аналогичные показатели у своей «жертвы», то есть, в случае с «Цирконом» это должны быть по меньшей мере 15 Махов — почти в 5 раз больше, чем может развивать чудо американского ракетостроения СМ-6.

«В США даже провели исследование относительно того, сколько снарядов с актуальными характеристиками понадобится, чтобы сбить «Циркон» — и выяснилось, что не меньше 15, — рассказал собеседник ФАН. — Но даже при таком количестве перехватчиков вероятность того, что они достигнут цели, составляет 50% — то есть даже при таком расходе надеяться приходится исключительно на удачу! И давайте не забывать, что «Цирконы» не летят в одиночку — их там целая стая, и поразить каждый из них при современном развитии науки и техники невозможно».

При всем этом, отметил военный эксперт, даже один попавший в обшивку такого крупного корабля, как авианосец, «Циркон» несет для него смертельную опасность. Разрушение от ракеты, летящей на скорости 10 Махов, по словам Леонкова, «будет фатально» даже при отсутствующей «боевой» части. Учитывая же тот факт, что никто в реальных боевых условиях не будет отправлять во врага «холостые» снаряды, попадание российской гиперзвуковой ракеты практически в любом случае станет последним, что испытает на себе вражеский корабль вне зависимости от того, насколько хорошо он защищен.