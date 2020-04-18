Москва, 18 апреля. Российская певица Валерия призналась, что самоизоляция подарила ей незабываемые ощущения. Новый пост супруга Иосифа Пригожина опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Со мной такое впервые, как и со многими — на удаленке мы все равно отмечаем дни рождения», — написала Валерия под видео.

Певица отмечала день рождения в компании своего супруга за домашним столом. Однако огромное количество поздравлений и подарков заставили забыть Валерию, что она не может провести этот день в компании друзей и близких людей. Фолловеры продолжили поздравлять любимую исполнительницу в комментариях с 52-летием.

«Еще раз с Днем Рождения, Валерия! Счастья, дальнейшего творческого полета, бесконечной любви, семейного благополучия! Обожаю Ваше творчество!» — написала tsareva_62. «Потому что ты заслуживаешь, потому что ты самая лучшая. Дай Господь тебе здоровья. И женского счастья», — добавила samaeva.janna2017. «Валерия, от всей души — с днем рождения Вас! Желаю Вам много счастья, любви, здоровья и новых творческих успехов!» — поздравила nataliya.kuskova.7.

Ранее российский продюсер Яна Рудковская рассказала, как проводит время в самоизоляции. Новый пост она разместила в своем профиле в соцсети Instagram. Рудковская призналась, что спит по 12 часов в день, чувствует себя прекрасно и иногда пропускает завтраки. По словам продюсера, она также успела позаниматься английским, погулять с собакой, потренироваться, почитать и посмотреть новости.