Зараженный коронавирусом пациент призвал россиян оставаться дома

Москва, 18 апреля. Российские врачи ежедневно борются за жизни зараженных коронавирусом людей. Один из пациентов инфекционной больницы в Реутове призвал жителей оставаться дома, чтобы обезопасить себя и работающих на пределе сил медиков.

В своем видеообращении мужчина рассказал, что после заражения опасной коронавирусной инфекцией ему приходилось очень нелегко. Мужчина мучился от повышенной температуры, затрудненного дыхания и отдышки.

«Сейчас чувствую себя лучше и готовлюсь к выписке», — отметил пациент.

Он попросил горожан не покидать свои дома, пореже выходить на улицу и контактировать с другими людьми. Он подчеркнул, что никогда нельзя быть уверенным, что общаешься со здоровым человеком, передает телеканал «360».

«Берегите себя, близких и всех врачей, которые на износ работают. А их, вот поверьте мне, не хватает», — заявил мужчина.

По его словам, медицинские работники вынуждены дежурить по несколько суток из-за пандемии коронавирусной инфекции и большого количества больных.

«Им очень тяжело. Постарайтесь облегчить их труд», — заключил мужчина.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Власти настоятельно просят не покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу разрешается в том случае, если вам нужны продукты или лекарства. Также разрешено выгуливать домашних питомцев и выносить мусор. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на личном или общественном транспорте.