Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 18 апреля.

Зеленский заявил, что планирует «вернуть» Донбасс, после чего контроль над границей и провести в регионе выборы. Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине.

Зеленский некомпетентен и не заинтересован в том, чтобы нести ответственность за свои действия, заявила местная телеведущая. Зеленского призвали «покончить с фарсом» и перестать строить из себя Илона Маска.

Один из крупнейших городов Эквадора Гуаякиль погрузился в самый настоящий хаос из-за пандемии коронавируса. В Эквадоре умерших от COVID-19 оставляют на улицах, семьям выдают картонные гробы.

Бабкина, недавно вышедшая из комы и находящаяся в тяжелом состоянии, довела себя до этого из-за молодого мужа, считает Миро. Блогер Миро раскритиковала Бабкину за потакание «мужу-альфонсу».

Юрист рассказал, как стоит поступить россиянам, если у них вдруг возник большой долг по уплате за коммунальные услуги. Юрист Редин рассказал как поступить, если нечем платить за коммуналку.

Сдавшийся сирийским правительственным войскам экс-инструктор на американской базе «Ат-Танф» рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), почему решил сдаться властям. Сдавшийся САА экс-инструктор на американской базе «Ат-Танф» рассказал, почему решил сбежать.

В Хабаровском крае в районе поселка Лесное упал легкомоторный самолет. Погибли трое человек. Самолет упал в Хабаровском крае, есть погибшие.

Глюкоза стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», и это вызвало бурное обсуждение в Интернете. Появление Глюкозы в шоу «Вечерний Ургант» вызвало бурное обсуждение.

Лена Миро заявила, что с Ксенией Бородиной могут связаться только «козлы», которым «все равно, кого драть». Миро жестко прокомментировала предполагаемые измены мужа Бородиной.

США расследуют происхождение коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп. Трамп объявил о начале расследования происхождения коронавируса.