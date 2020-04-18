Военный эксперт объяснил, почему Турция и боевики загнали себя в тупик в Идлибе

Массовые выступления в Идлибе вынудили главарей террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) отменить решение открыть въезд для коммерческих грузов. Военный эксперт Борис Рожин считает, что переполох из-за пропускного пункта близ Саракиба — спектакль, организованный ХТШ и Турцией, чтобы сорвать выполнение московских соглашений. Как террористы использовали угрозу коронавируса — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Террористы, коммерсанты

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» заранее объявила о планах открыть пограничный переход для коммерческого транспорта. Решение было согласовано с Турцией и группировками «умеренной оппозиции», утверждают источники в социальных сетях.

Источник в ХТШ подтвердил арабскому изданию Zaman al-Wasl, что пропускной пункт на трассе М4 будет предназначен «исключительно для коммерческих грузов». Аналогичный пункт для прохода коммерческих грузов с подконтрольной Дамаску территории действовал близ города Мурек.

Открытие КПП было назначено на субботу, 18 апреля. Главари ХТШ настаивали, что в этом нет никаких политических предпосылок, а разрешение «должно стимулировать экономическую активность» в подконтрольной террористам части Идлиба.

«Гнев народный»

Утром в субботу стали поступать сообщения, что у развязки между Саракибом и Сармином собралась «большая толпа» протестующих против коммерческого сообщения с Дамаском. Источники Zaman al-Wasl обвинили ХТШ в «предательстве» и «ударе в спину сирийской революции».

«Более 50 религиозных авторитетов, полевых командиров и медиаактивистов подписали петицию против открытия пропускного пункта, заявив, что главари «Хайят Тахрир аш-Шам» будут нести ответственность за все последствия такого решения», — пишет издание.

Против местных жителей бросили боевиков. Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) утверждают, что террористы угрожали арестовать тех, кто выложит в соцсети фотографии или видео с разгона протестов.

Действительно — в соцсетях нет ни фото и видео «массовых протестов» между Саракибом и Сармином, ни свидетельств «разгона». Наблюдаются только заявления корреспондентов оппозиционных медиа и видеозаписи постановочных сценок, на которых нет никаких признаков массовых протестов:

رسالة من طريق سراقب سرمين pic.twitter.com/SNcAbS024y — ابــوزُلَــــيّــخـةالانــصـاري (@Amim_2) April 18, 2020

Политический коронавирус

Зато после «разгона» внезапно изменилась риторика боевиков: связанный с джихадистами Telegram-канал Battle News Network заявил, что главари «Хайят Тахрир аш-Шам» из-за протестов отказались от планов открыть дорогу коммерческим грузам.

«Народный гнев», якобы, был вызван коронавирусом, — по версии оппозиционных медиаактивистов, жители Идлиба протестовали, потому что боятся эпидемии, которую могут занести с подконтрольной правительству территории Сирии. Этим пугает, например, оппозиционный «Синдикат врачей Освобожденного Севера».

نقابة أطباء الشمال المحرر تحذر في بيان من خطورة فتح معبر (سراقب - سرمين) مع نظام الأسد وتؤكد أن الشمال المحرر لا يمتلك آليات تعقيم للبضائع القادمة من مناطق نظام الأسد ما يهدد بانتشار فيروس #كورونا #MMC — المركز الإعلامي العام MMC (@MMCSYR) April 18, 2020

Заявления идлибских «СМИ» и «оппозиционных врачей» — очевидная нелепость. Напомним, на подконтрольной Дамаску территории Сирии, где введены карантин и комендантский час, зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в Турции, несмотря на карантин, количество больных достигает 80 тысяч случаев, от коронавируса погибли до 1800 человек. Через границу в Идлиб один за другим заходят конвои с турецкой бронетехникой и военными — однако ни разу «умеренная оппозиция» не попыталась блокировать их продвижение из-за коронавируса.

Турецкая постановка

«Народный гнев» в Идлибе никогда не обращается против Турции — только против Дамаска и военной полиции РФ. Это показывает, кто является заказчиком «массовых протестов» близ Саракиба.

Турция тянет время в Идлибе, организуя подобные спектакли и не выполняя договоренности, достигнутые 5 марта на переговорах в Москве, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«До сих пор совместное патрулирование российскими и турецкими силами заканчивается в районе Найраба — даже до Аримы не доезжают. Турция давит на боевиков — Анкара хочет под каким-либо соусом добиться хотя бы частичного выполнения обязательств по московским соглашениям и деблокировать трассу Латакия — Алеппо. Пытаются организовывать какие-то мероприятия на трассе М4, которые встречают сопротивление боевиков, — указал военный эксперт. Турция стремится создавать хотя бы видимость выполнения сделки — чтобы боевики позволили хотя бы какому-то транспорту перемещаться в Идлибе. Тогда Анкара сможет сказать: «Вот, видите, мы работаем над вопросом!» При этом боевики сохранят контроль над дорогой и ни о каком реальном деблокировании речи не будет. Это — «костыль», на котором Турция пытается уйти от выполнения соглашений по Идлибу — полного деблокирования М4 и создания коридора безопасности».

«Террористический спектакль» в Идлибе

Рожин предположил, что и Турция, и террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» могут разыгрывать спектакль вокруг М4, коммерческих грузов и коронавируса даже независимо друг от друга: Анкара надавила на боевиков, боевики объявили об открытии коммерческого сообщения, после чего сами прислали «протестующих» из членов собственных семей, и под таким «давлением» сами же приняли решение закрыть переход.

«Потом они туркам скажут: «Мы пытались», а турки скажут нашим военным: «Мы пытались», — и тянуться это может долго, как мы помним по ситуации с сочинскими договоренностями. Время идет, а сделка не выполнена — и вскоре из Москвы начнут все более и более настойчиво задавать вопросы турецким партнерам, — указал собеседник ФАН. — С учетом того, что Турция объявила ХТШ террористической группировкой, оправдания вида «мы пытались, но боевики мешают», приниматься не будут».

Цугцванг

Ситуация в Идлибе становится все сложнее. Стянутая в Идлиб турецкая боевая техника не помогает — необходимо политическое решение, в котором одна из сторон должна проиграть. Турция связана своими обязательствами, а кроме того, признала ХТШ террористической группировкой и обещала разгромить террористов.

Любой ход противников Дамаска в Идлибе приведет к ухудшению их общей позиции — в шахматах такая ситуация называется «цугцванг». Поэтому боевики и Турция используют случайные факторы — коронавирус, например, чтобы не делать никакого хода.

«Военную операцию Турция так и не проводит — наоборот, мы видим, что турки пытаются разговаривать с террористами в Идлибе «по-хорошему». Если начнутся боевые действия, турецкой армии придется воевать самой — остальные боевики либо боятся ХТШ, либо готовы перейти на сторону радикалов, — напомнил Борис Рожин. У главаря ХТШ Абу Мухаммеда Джулани выбор также невелик — при попытке смягчить позиции по отношению к Дамаску радикальной настроенные боевики могут начать массово переходить на сторону «Хуррас ад-Дин» и других «непримиримых» группировок».

В 2018 году это произошло с группировкой «умеренной оппозиции» «Ахрар аш-Шам», напомнил Борис Рожин. Несколько тысяч боевиков покинули группировку, прихватив с собой боевую технику, когда их главари повели себя «слишком нерешительно».