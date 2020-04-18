ЛНА сбила турецкий БПЛА близ Тархуны, где боевики ПНС пошли в атаку

Тархуна, 18 апреля. ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) сбила очередной турецкий беспилотник Bayraktar TB2 к северо-западу от Тархуны. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

#LNA forces have downed a Turkish Bayraktar #TB2 north west of Tarhuna.

23min ago . pic.twitter.com/lC9fdFFyNp — M.LNA (@LNA2019M) April 18, 2020

Кроме того, в так называемом Правительстве национального согласия (ПНС) сегодня сделали заявление о наступательной операции на Тархуну — о начале операции свидетельствуют посты жителей Триполи в социальных сетях. Пользователи Facebook и Twitter, проживающие в окрестностях столицы, сообщают о начавшихся обстрелах и залпах артиллерийских орудий в районе Ас-Сабиа.

Ранее в эфире арабского телеканала Libya Alhadath TV говорилось о взлете шести турецких БПЛА с авиабазы «Митига». Тем не менее силы Ливийской национальной армии успешно противостоят попыткам боевиков атаковать с воздуха — например, вчера в Отделе военной информации армии Хафтара сообщили о сбитом беспилотнике над городом Насма, а к вечеру появилась информация еще о трех ликвидированных БПЛА.

Активность турецких БПЛА в небе над Ливией, предположительно, связана с планами Турции укрепить свое влияние в регионе военным путем — вчера ВВС Турции «нанесли удар» по Аль-Вишке, используя американские истребители F-16. В турецком оборонном ведомстве попытались выставить это в качестве «учений в Средиземном море», ссылаясь на соглашение о демаркации морских границ, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Однако, учитывая тот факт, что соглашение не было признано ни одной из стран, турецкий лидер фактически нарушил международное законодательство о границах.