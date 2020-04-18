В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в России

Москва, 18 апреля. Автомобили английской марки Aston Martin возглавили рейтинг аутсайдеров среди российских водителей. Соответствующие данные опубликовали в ГИБДД.

Отмечается, что в статистике продаж Ассоциации европейского бизнеса их нет совсем. Также автомобилисты в РФ не интересуются машинами итальянской компании Ferrari и американского производителя Tesla. Среди марок, которые относятся к категории среднего и бюджетного сегментов, наименее популярными являются следующие модели: Chrysler, GAC и Brilliance. Недалеко от соперников расположились машины, покинувшие рынок РФ. Речь идет о Smart, Rolls-Royce, Bentley, Genesis и Cadillac.

В ГИБДД добавили, что подготовленная статистика дает наиболее точное представление о том, какие машины россияне чаще всего покупают.

Ранее эксперты составили рейтинг из пяти самых дорогих кроссоверов китайских марок, которые можно купить на российском рынке. На первой строчке списка оказался крупногабаритный полноприводный Haval H9, цены на который начинаются от 2 532 000 рублей. Вторым стал внедорожник Foton Sauvana. Автомобиль представлен на российском рынке в четырех комплектациях, цены на него начинаются с 1 714 900 рублей.