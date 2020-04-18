Доктор Комаровский рассказал, как отразится на иммунитете постоянная дезинфекция

Москва, 18 апреля. Регулярная дезинфекция вызывает так называемую «болезнь высокой чистоты» и ослабляет иммунную систему. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, постоянная чистота вокруг делает организм уязвимым, поскольку «иммунная система остается недогруженной» из-за редких контактов с микроорганизмами.

«Медицинская наука давно оперирует понятием «болезни высокой чистоты. Организм человека готов к тому, чтобы контактировать каждый день и каждый час с миллиардами вирусов и бактерий», — отметил доктор.

В стерильных условиях иммунитет начинает реагировать на совершенно безвредные вещи.

«Именно это и есть главная причина многих аллергических реакций. Недогруженность иммунитета стимулирует неадекватные реакции с его стороны», — заявил Комаровский.

Педиатр предостерег от чрезмерного использования дезинфицирующих средств, которое станет причиной роста аллергических расстройств, в том числе астмы.

Ранее вирусолог Владимир Макаров объяснил, как обезопасить от коронавирусной инфекции одежду и продукты, купленные в магазине. Ученый подчеркнул, что риск такого заражения крайне низкий, поэтому одежду не нужно стирать, а продукты достаточно помыть под горячей водой, передает Федеральное агентство новостей.